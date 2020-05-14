Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Высокие стандарты»: строительство нового суворовского училища в Твери завершится к началу учебы

Анна Берестовая
05:04 14.05.2020
Строительные работы на объекте ведутся круглосуточно, чтобы успеть к началу учебного года.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В этом году 1 сентября воспитанники Тверского Суворовского училища начнут учебный год в новом комплексе. Строительство объектов Суворовского училища планируется завершить в конце августа 2020, что позволит воспитанникам переехать в фонды городка к началу учебы.

© Минобороны РФ

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировали ход строительства нового комплекса Суворовского училища.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме, на объекте задействованы 850 человек и 50 единиц техники. Общая площадь строительства 60 тысяч квадратных метров. Мы полностью удовлетворены ходом работ, и нет никаких сомнений, что к началу нового учебного года училище переедет на новые фонды», - указал замминистра обороны.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возводят учебно-административный корпус переменной этажности, столовую на 620 мест с несколькими обеденными залами и встроенными классами дополнительного образования, а также два спальных корпуса на 320 и 240 мест. После окончательного завершения строительства в училище будут жить и учиться 560 суворовцев.

«Очень серьезная организация работ, высокие стандарты. Материалы, которые здесь используются – самые современные. Гражданские строители могут многому научиться у строителей Тверского Суворовского военного училища. Объект сейчас находится на очень высокой степени готовности», — отметил Игорь Руденя.

Все здания нового комплекса соединят между собой крытыми переходами. В результате внутри масштабного замкнутого архитектурного ансамбля образуется плац для построений.

Основной конструктив корпусов СВУ спроектирован по типовым и успешно реализованным образовательным учреждениям Минобороны России. Спальные общежития и спортивные сооружения такого типа построены в Суворовских и Президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.

В проект внесены поправки и изменения с учетом местных особенностей грунта, климата, численности кадетов и новых требований к учебе и проживанию.

Для строительства выбран участок площадью более 14 гектаров. Нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской – памятник архитектуры и было построено в 1858 году.

Сегодня предъявляются новые современные требования к проживанию воспитанников, организации учебного процесса, некоторым техническим параметрам. В связи с этим было решено переместить училище на фонды нового комплекса, строительство которого начнется совсем скоро.

Памятник архитектуры определяет исторический облик города. Это учли специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Архитектурный стиль нового СВУ – «ассоциативный историзм» с характерными декоративными элементами – тот же, что и у известного старинного корпуса. Значимость возводимых зданий подчеркнут классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. Аллею вдоль главного входа украсят зеленые насаждения, малые архитектурные формы и образцы военной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 22:35
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в один регион
Дата14.05.2020, 01:39
Беспилотники обнаружили замаскированные цели «противника» в Ленинградской области
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:09 В стране и мире
Видео
Гуманитарный груз из России впервые отправили в сирийскую провинцию Хасеке
05:04 Армия
Видео
«Высокие стандарты»: строительство нового суворовского училища в Твери завершится к началу учебы
05:01 В стране и мире
Видео
Погрузка техники и военнослужащих на борт Ил-76, вылетевшего из Италии в Россию: видео
05:00 Армия
Видео
Военные обработали обширные территории промышленных заводов и цехов в Подмосковье
04:46 В стране и мире
В МЧС рассказали, как сделать антисептик самостоятельно
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Неуловимые падальщики: в Танзании гиены сбежали от напавшей на них львицы
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.