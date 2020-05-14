«Высокие стандарты»: строительство нового суворовского училища в Твери завершится к началу учебы

В этом году 1 сентября воспитанники Тверского Суворовского училища начнут учебный год в новом комплексе. Строительство объектов Суворовского училища планируется завершить в конце августа 2020, что позволит воспитанникам переехать в фонды городка к началу учебы.

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Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировали ход строительства нового комплекса Суворовского училища.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме, на объекте задействованы 850 человек и 50 единиц техники. Общая площадь строительства 60 тысяч квадратных метров. Мы полностью удовлетворены ходом работ, и нет никаких сомнений, что к началу нового учебного года училище переедет на новые фонды», - указал замминистра обороны.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возводят учебно-административный корпус переменной этажности, столовую на 620 мест с несколькими обеденными залами и встроенными классами дополнительного образования, а также два спальных корпуса на 320 и 240 мест. После окончательного завершения строительства в училище будут жить и учиться 560 суворовцев.

«Очень серьезная организация работ, высокие стандарты. Материалы, которые здесь используются – самые современные. Гражданские строители могут многому научиться у строителей Тверского Суворовского военного училища. Объект сейчас находится на очень высокой степени готовности», — отметил Игорь Руденя.

Все здания нового комплекса соединят между собой крытыми переходами. В результате внутри масштабного замкнутого архитектурного ансамбля образуется плац для построений.

Основной конструктив корпусов СВУ спроектирован по типовым и успешно реализованным образовательным учреждениям Минобороны России. Спальные общежития и спортивные сооружения такого типа построены в Суворовских и Президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.

В проект внесены поправки и изменения с учетом местных особенностей грунта, климата, численности кадетов и новых требований к учебе и проживанию.

Для строительства выбран участок площадью более 14 гектаров. Нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской – памятник архитектуры и было построено в 1858 году.

Сегодня предъявляются новые современные требования к проживанию воспитанников, организации учебного процесса, некоторым техническим параметрам. В связи с этим было решено переместить училище на фонды нового комплекса, строительство которого начнется совсем скоро.

Памятник архитектуры определяет исторический облик города. Это учли специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Архитектурный стиль нового СВУ – «ассоциативный историзм» с характерными декоративными элементами – тот же, что и у известного старинного корпуса. Значимость возводимых зданий подчеркнут классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. Аллею вдоль главного входа украсят зеленые насаждения, малые архитектурные формы и образцы военной техники.