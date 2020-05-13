Пятая колонна с российскими военными покинула итальянский Бергамо
В среду двумя рейсами самолет доставит в РФ 11 человек и четыре единицы спецтехники.
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Российские военнослужащие, помогавшие в Италии бороться с COVID-19, покидают страну, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ..
Пятая колонна с военнослужащими и специальной техникой выехала из города Бергамо в Ломбардии и направилась на аэродром Виллафранка в Вероне.
«На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину», - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В среду на Родину двумя рейсами доставят 11 человек и четыре единицы техники.