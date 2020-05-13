Пятая колонна с российскими военными покинула итальянский Бергамо

Российские военнослужащие, помогавшие в Италии бороться с COVID-19, покидают страну, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ..

Пятая колонна с военнослужащими и специальной техникой выехала из города Бергамо в Ломбардии и направилась на аэродром Виллафранка в Вероне.

«На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В среду на Родину двумя рейсами доставят 11 человек и четыре единицы техники.