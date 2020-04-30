«Это было историческим событием»: в инженерных войсках ВС РФ оценили опыт подрыва обвала на реке Бурее

Военные инженеры РФ провели уникальную операцию на реке Бурея: кусок горной породы упал и перекрыл поток в 100 километрах от Бурейской ГЭС, и им пришлось устраивать подрыв, чтобы вода вновь смогла свободно протекать. Начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий в эфире программы «Между тем» на «Звезде» рассказал об этом опыте.

«Там все нормально, проблем нет, наше управление отслеживает там ситуацию, в том числе и паводковую, на всякий случай. Это было историческим событием для нас: сегодня мы поняли, что нам нужно в таких условиях, какая техника, какое снаряжение. В общем-то, сегодня мы уже реализуем эти вопросы. Дай бог, чтобы не повторялись такие события», - рассказал генерал-лейтенант.

Напомним, инцидент на Бурее произошел в декабре 2018 года, когда скальный массив обрушился прямо в Бурейское водохранилище. При наступлении половодья это могло привести к затоплению населенных пунктов, но военные инженеры успешно использовали для очистки 300 тонн взрывчатых веществ.