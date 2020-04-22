Усиленная огневая мощь: более 130 БТР-82 поступят в Сухопутные войска в 2020 году

В Сухопутные войска РФ в этом году поступят более 130 бронетранспортеров БТР-82. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Более 130 бронетранспортеров БТР-82 поступят в течение года в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Боевые машины будут отличаться от предшественников усиленной огнвой мощью. Кроме того, БТР оснастят электроприводами вертикальной и горизонтальной наводки, а также цифровым двухплоскостным стабилизатором.

В министерстве также добавили, что бронемашины комплектуются средствами связи пятого поколения, системами топографического ориентирования, а также комбинированными средствами наблюдения.