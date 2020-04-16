Тотальная дезинфекция: войска РХБЗ в Астрахани за ночь обеззаразили около 190 тыс. кв. м

В Астрахани за минувшую ночь десять специальных машин АРС-14КМ провели дезинфекцию городских улиц, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий площадью порядка 190 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

С вечера военные специалисты обработали территорию ГБУЗ АМОКБ «Александро-Мариинской областной клинической больницы» общей площадью около 96 тысяч квадратных метров.

«Также подразделения РХБ защиты обработали дезраствором ДТС-ГК более 34 тыс. кв. м гипермаркета "Лента", порядка 27 тыс. кв. м помещений ТРК "Ярмарка", около 4 тыс. кв. м городского рынка "Маяк"», - говорится в сообщении.

Обработка в основном ведется в ночное время, слаженные действия расчетов РХБ защиты ЮВО позволили значительно увеличить темпы и объемы работ, добавили в пресс-службе.