Минобороны: эпидемиологическая обстановка в ВС РФ остается стабильной

Эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах остается стабильной и полностью контролируемой, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В рамках борьбы с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств», - говорится в сообщении.

Развернуты 5 554 стационарных контрольных пункта термометрии и сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию. Весь личный состав Вооруженных сил РФ по прибытии на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела.

При возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование.

В результате непрерывно проводимого комплекса профилактических и диагностических мероприятий в Вооруженных силах РФ уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет.