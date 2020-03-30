Российские военные провели санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов в Италии

Российские военные специалисты продолжают противоэпидемические мероприятия в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия.

Тридцатого марта 2020 года бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолем и авторазливочной станций. Сегодня российскими специалистами была проведена рекогносцировка еще трех лечебных учреждений.

Ранее российскими военными была проведена обработка восьми лечебных учреждений и продезинфицировано более 21 тысячи метров квадратных внутренних посещений.