В Бергамо прибыла колонна российских специалистов и спецтехники: видео

Кадры прибытия в итальянский Бергамо российской колонны со спецтехникой и военными специалистами распространило Министерство обороны РФ. Именно в этом городе, где сложилась наиболее плачевная эпидемиологическая обстановка, развернется итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом.

Российская колонна спецтехники, чтобы добраться до пункта назначения, преодолела 600 километров. Стартовали российские специалисты с авиабазы ВВС Италии «Практи-ди-Маре», где ранее приземлились самолеты Ил-76 ВКС РФ, и прибыли на аэродром Орио-аль-Серио.

Российская колонна делала остановку во Флоренции, где была дозаправка и осмотр техники. На всем пути следования специалистов из РФ сопровождали итальянские автомобили карабинеров. В Бергамо направлены: мобильный диагностический комплекс анализа, мобильные средства дезинфекции, а также спецоборудование для помощи пострадавшим от коронавирусной инфекции пациентам, находящимся в тяжелом состоянии.