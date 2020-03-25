Предельные режимы: уникальные кадры полетов новейшего истребителя Су-57

Пилоты ВКС РФ полностью освоили новейшие самолеты Су-57. Летчики научились управлять машиной во всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей.

Военнослужащие отработали групповой и одиночный пилотаж в ходе выполнения полетных заданий. Также летчики отработали полеты на предельно малых и малых высотах, слетанность в составе звена и боевое использование средств поражения.

Последним этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя. На этом этапе летчики применили сверхманевренные режимы авиационного комплекса. Уникальные кадры полетов новейшего Су-57 показало Министерство обороны России.

Су-57 – истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения морских, наземных и воздушных целей. Он оснащен новейшим комплексом бортового оборудования и радиопоглощающим покрытием, созданным с использованием технологии малозаметности. На данный момент спланирована 76 самолетов этого типа в ВКС РФ.