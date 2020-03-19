Десантирование бойцов ВДВ и техники: кадры масштабных учений в Крыму

В Крыму проходят масштабные учения Воздушно-десантных войск. На полуострове провели десантирование военнослужащих и военной техники.

В учениях, которыми руководит командующий ВДВ Андрей Сердюков, задействовали около полутора тысяч военнослужащих. Часть бойцов высадились на парашютных системах «Арбалет», а затем на полигон сбросили боевые машины десанта.

Условного противника атаковали и с неба, и с моря. Задача десантников - захватить вражеские объекты условного противника и удержать позиции до прибытия основных сил.

Всего в маневрах задействованы 300 единиц боевой техники, самолеты военно-транспортной и вертолеты армейской авиации, большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота.