Десантирование бойцов ВДВ и техники: кадры масштабных учений в Крыму
В маневрах примут участие полторы тысячи десантников и сотни единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Крыму проходят масштабные учения Воздушно-десантных войск. На полуострове провели десантирование военнослужащих и военной техники.
В учениях, которыми руководит командующий ВДВ Андрей Сердюков, задействовали около полутора тысяч военнослужащих. Часть бойцов высадились на парашютных системах «Арбалет», а затем на полигон сбросили боевые машины десанта.
Условного противника атаковали и с неба, и с моря. Задача десантников - захватить вражеские объекты условного противника и удержать позиции до прибытия основных сил.
Всего в маневрах задействованы 300 единиц боевой техники, самолеты военно-транспортной и вертолеты армейской авиации, большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота.