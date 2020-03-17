Артиллеристы накрыли огнем «противника» в Приамурье
Артиллерийские установки нанесли удар по позициям условного противника.
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В Амурской области прошли тренировки артиллерии. В учениях были задействованы расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка».
Огонь вели прямой наводкой по наступающим танкам условного противника. Мишени, имитирующие соединения бронетехники, поставили на расстоянии до двух километров.
В маневрах задействовали более двух тысяч военнослужащих. Все поставленные перед боевыми расчетами учебные задачи были выполнены.