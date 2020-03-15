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Стрельба из «Рефлекса» и пулеметов: приморские танкисты испытали новый Т-80БВМ на полигоне Бамбурово

Денис Ивлев
00:43 15.03.2020
Военнослужащие преодолели огневой рубеж и в движении поразили мишени на расстоянии почти 2000 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Бамбурово танк Т-80БВМ стрелял впервые. На вооружение в танковое подразделение отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота эти современные машины поступили совсем недавно. Теперь сразу несколько экипажей учатся ими управлять.

Танкисты преодолели огневой рубеж, дальше перед ними стояла задача в движении поразить мишень на расстоянии почти 2000 метров. Поправки делались даже на ветер, но, как правило, экипажу нужно было от шести до девяти секунд, чтобы прицелиться и поразить мишень.  

Орудием калибра 125 миллиметров, совмещенным с ракетной установкой «Рефлекс»,  а также двумя  пулеметами - НСВТ и ПКТ командир и наводчик  управляли с помощью системы регулирования огня «Сосна-У». Поразить цели даже на дистанции 400 метров было не просто. На полигоне создали имитацию движения боевых машин противника: все, как в реальном бою.

Т-80 более приспособлен к условиям Крайнего Севера. Снег, лед и полное отсутствие дорог его не остановят. Машина, благодаря своему газотурбинному двигателю мощностью 1250 лошадиных сил, может развивать скорость  более 70 километров в час даже в непростых климатических условиях.

В кабине тепло, а все стыки обработаны специальным герметическим составом, поэтому можно смело погружаться в водоемы до 4 метров не боясь затопления. Теперь Приморским танкистам предстоит освоить широкий функционал новой машины.

Но даже с такой техникой флотским танкистам расслабляться не придется. Стрельбы и учения на полигоне  - всегда тяжелый труд. На этапе загрузки приходится прикладывать немалые усилия, потому что даже на тренировке используются самые настоящие боевые разрывные снаряды. 

Т-80  могут доставляться на берег при десантировании с моря. В обороне они повышают устойчивость  подразделений морской пехоты при защите береговой линии от десанта противника, а в наступлении обеспечивают подавление огневых точек неприятеля и прорыв его укрепленных позиций.

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