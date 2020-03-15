Стрельба из «Рефлекса» и пулеметов: приморские танкисты испытали новый Т-80БВМ на полигоне Бамбурово

На полигоне Бамбурово танк Т-80БВМ стрелял впервые. На вооружение в танковое подразделение отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота эти современные машины поступили совсем недавно. Теперь сразу несколько экипажей учатся ими управлять.

Танкисты преодолели огневой рубеж, дальше перед ними стояла задача в движении поразить мишень на расстоянии почти 2000 метров. Поправки делались даже на ветер, но, как правило, экипажу нужно было от шести до девяти секунд, чтобы прицелиться и поразить мишень.

Орудием калибра 125 миллиметров, совмещенным с ракетной установкой «Рефлекс», а также двумя пулеметами - НСВТ и ПКТ командир и наводчик управляли с помощью системы регулирования огня «Сосна-У». Поразить цели даже на дистанции 400 метров было не просто. На полигоне создали имитацию движения боевых машин противника: все, как в реальном бою.

Т-80 более приспособлен к условиям Крайнего Севера. Снег, лед и полное отсутствие дорог его не остановят. Машина, благодаря своему газотурбинному двигателю мощностью 1250 лошадиных сил, может развивать скорость более 70 километров в час даже в непростых климатических условиях.

В кабине тепло, а все стыки обработаны специальным герметическим составом, поэтому можно смело погружаться в водоемы до 4 метров не боясь затопления. Теперь Приморским танкистам предстоит освоить широкий функционал новой машины.

Но даже с такой техникой флотским танкистам расслабляться не придется. Стрельбы и учения на полигоне - всегда тяжелый труд. На этапе загрузки приходится прикладывать немалые усилия, потому что даже на тренировке используются самые настоящие боевые разрывные снаряды.

Т-80 могут доставляться на берег при десантировании с моря. В обороне они повышают устойчивость подразделений морской пехоты при защите береговой линии от десанта противника, а в наступлении обеспечивают подавление огневых точек неприятеля и прорыв его укрепленных позиций.