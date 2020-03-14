Участники лыжного перехода Хабаровск-Москва прибыли в Кемерово. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), принимающие участие в лыжном переходе в честь 75-летия Великой Победы, преодолели более 4,5 тысяч километров и сделали остановку в Кемерово.

В городе они приняли участие в торжественном митинге с военно-патриотическими акциями «Все для фронта, все для Победы» и «Военная служба по контракту - твой выбор!».

На мероприятии присутствовали студенты, ветераны ВС России, местные жители и гости столицы Кузбасса. Особый интерес у посетителей акции вызвала представленная на площади техника, на которой военнослужащие преодолевают маршрут - квадроциклы и снегоходы. В общей сложности на акции присутствовало более 1000 человек.

Отметим, уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. Протяженность маршрута составляет около 8,5 тысяч километров и проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации.