Около 100 спасателей ЦВО отработали действия по поиску и спасению космонавтов

В Челябинской области состоялись тренировки поисково-спасательной группы Центрального военного округа. Именно эти специалисты первыми встречают космонавтов вернувшихся с орбиты.

По замыслу организаторов учений, авиационная группа в составе транспортного самолета Ан-26, оснащенного радиолокационной аппаратурой, и многоцелевых вертолетов Ми-8 определила координаты капсулы, в район приземления которой высадилась парашютно-десантная группа.

В ходе занятий, спасателям предстояло извлечь космонавта из специальной капсулы, спустить по желобу и отнести на руках в кресло. Переносить вернувшихся с орбиты необходимо бережно, так как тело космонавта ослаблено после длительного пребывания в невесомости.

Проводящие медицинский осмотр специалисты в первую очередь обращают внимание на внешний вид, цвет кожных покровов человека, носогубный треугольник, размер зрачков и, конечно, частоту пульса.

Уже в следующему месяце, в середине апреля будет производиться посадка космического аппарата в Казахстане, куда также отправятся специалисты поисково-спасательной группы. Поэтому они отработали и другие элементы, такие как десантирование, а также эвакуацию с помощью люльки, когда космонавта поднимают по тросу на зависающий в воздухе вертолет. Судя по тому, что продемонстрировали спасатели, через месяц эвакуация должна пройти успешно.

В прошедших учениях было задействовано около 100 военных спасателей, пять поисково-эвакуационных машин «Синяя птица», самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8.