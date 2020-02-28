Герасимов обсудил ситуацию в Сирии с американским генералом Милли
Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Беседа состоялась в пятницу, 28 февраля 2020 года, говорится в сообщении ведомства.