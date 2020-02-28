Российские военные открыли более 30 новых географических объектов в Арктике

Более 30 новых географических объектов открыли военные в ходе арктических экспедиций, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Большое значение придаем научно-практическому исследованию и охране природы Арктической зоны. За последнее время было открыто более 30 новых географических объектов, собран важный материал, имеющий историческое значение», - сказал глава Минобороны.

Северный флот при поддержке Русского географического общества организовал и провел две комплексные экспедиции на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, добавил Шойгу.

По словам министра, российские военные за пять лет вывезли из Арктической зоны 18 тысяч 600 тонн металлолома.

«Продолжается экологическая очистка материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана. За пять лет вывезено 18 тысяч 600 тонн металлолома», - сказал он.

Шойгу сообщил, что на заседании коллегии будут рассмотрены предложения командующего Северным флотом по реализации плана деятельности и приняты необходимые решения.