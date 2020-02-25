Атаковать «врага» и забрать секретные документы: кадры тренировки разведчиков в Приморье

На Сергеевском полигоне в Приморском крае прошел один из этапов конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2020) «Отличники войсковой разведки». Военные разведчики прошли несколько километров, чтобы занять тыл условного противника, организовать там засады и диверсии.

Ожидая приезда условного противника, бойцы установили мины на пути следования автомобилей. После взрыва одной из мин, движение колонны было остановлено, разведчики атаковали неприятеля. Атака произошла очень быстро, во время штурма военнослужащие схватили и увели террориста, который имел при себе секретные документы.

Военнослужащие учатся действовать слаженно. Для успеха операции во время проведения засады и атаки не должно быть заминок, подгруппам необходимо выходить в правильном порядке.