ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ РФ
Разведку в приграничном пространстве в эти дни вели иностранных 33 самолета и шесть беспилотных летательных аппаратов.
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Истребители Воздушно-космических сил РФ дважды за неделю поднимались в небо для перехвата самолетов-разведчиков. Нарушений воздушной границы государства удалось не допустить, сообщили в Минобороны России.
Разведку в приграничном пространстве в эти дни вели иностранных 33 самолета и шесть беспилотных летательных аппаратов.
За неделю Вооруженные силы РФ также провели 256 летных смен на 91 аэродроме. Более 400 перелетов совершено авиацией в рамках военных перевозок, добавили в ведомстве.