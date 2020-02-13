«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования под Йошкар-Олой: видео

В Йошкар-Олинском ракетном соединении автономные пусковые установки «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.

На одном месте ракетчики долго не задерживаются. Отстояв дежурство на полевой позиции, группа получает очередную команду свернуть агрегаты. За время учений ракетчикам предстоит не раз сменить полевые позиции.

В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения и другие задачи. Маскировка и постоянная смена позиций делает массивные пусковые установки почти неуязвимыми.

Всего к учениям привлечено более 2500 военнослужащих и около 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», колесная дорожная машина и АРС-14КМ.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.