Сергей Шойгу посетит Сербию с официальным визитом

В декабре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи сербский лидер поблагодарил Шойгу за поддержку Вооруженных Сил Сербии и отметил, что Москва и Белград проводят огромное количество совместных мероприятий.

«В понедельник в Сербии мы проводим закладку Вечного огня, мемориал бойцов Второй Мировой войны, там будет Шойгу, я тоже еду туда. Это будет закладка капсулы с Пискаревского кладбища. Надеюсь, что в мае Вечный огонь будет уже гореть», - приводит агентство ее слова.

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