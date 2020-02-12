Сергей Шойгу посетит Сербию с официальным визитом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетит Сербию 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову.
«В понедельник в Сербии мы проводим закладку Вечного огня, мемориал бойцов Второй Мировой войны, там будет Шойгу, я тоже еду туда. Это будет закладка капсулы с Пискаревского кладбища. Надеюсь, что в мае Вечный огонь будет уже гореть», - приводит агентство ее слова.
В августе прошлого года президент Сербии Александр Вучич пригласил главу Минобороны России посетить Белград, чтобы оценить развитие сербской армии.
В декабре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи сербский лидер поблагодарил Шойгу за поддержку Вооруженных Сил Сербии и отметил, что Москва и Белград проводят огромное количество совместных мероприятий.