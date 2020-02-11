Панков: Россия планирует разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Москва планирует в перспективе разместить на авиабазе «Кант» в Киргизии средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщил замглавы российского военного ведомства Николай Панков, выступая в Государственной думе по теме ратификации протокола между РФ и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной военной базы на территории этой страны.

«Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома "Кант"», - добавил Панков.

Замминистра добавил, что Россия планирует ввести в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.

В декабре президент России Владимир Путин внес в Госдуму протокол об использовании беспилотных летательных аппаратов на военной базе в Киргизии.

Авиабаза «Кант» расположена в Чуйской области Киргизии - в 20 километрах к востоку от Бишкека, в двух километрах южнее города Кант. Россия заключила договор на 15 лет с Киргизией о размещении там авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в сентябре 2003 года. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003 года. В 2009 году срок действия соглашения продлили на 49 лет с возможностью автоматического продления на двадцатипятилетние периоды.