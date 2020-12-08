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Тяжелый бой с условным противником: в Крыму прошли учения армейского корпуса Черноморского флота

Виктория Косогляденко
Кирилл Васин
05:20 08.12.2020
Учения в Крыму проходили не только днем, но и ночью. В них задействовали более 500 военнослужащих и три десятка единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В тяжелый бой с «противником» пришлось вступить подразделениям армейского корпуса Черноморского флота в Крыму. И, хотя это было сценарием очередных учений, выглядели они очень реалистично: на полигоне раздавалась стрельба из автоматов Калашникова, а против техники условного противника военные применили противотанковые гранатометы.

Мишени - статичные и движущиеся - нужно было поразить на расстоянии от 100 метров до километра. В наступлении участвовали также экипажи бронетранспортеров, которые прикрывали бойцов плотным огнем из пулеметов. В ходе учений необходимо было, помимо прочего, отработать навыки по эвакуации из подбитой техники.

Прежде чем приступить к выполнению реальных заданий все отрабатывается до автоматизма. На полигоне обязательно есть макет техники для тренировки личного состава. Внешне его не отличить от настоящего. Лучше места не придумаешь, к примеру, чтобы отработать покидание машины в случае, если техника подбита и загорелась.

Учения в Крыму проходили не только днем, но и ночью. В них задействовали более 500 военнослужащих и три десятка единиц техники.

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