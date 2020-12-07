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Владимир Путин поздравил с 200-летием сразу два военных вуза России

Тимур Шерзад
12:36 07.12.2020
Юбилярами оказались Михайловская военная артиллерийская академия и Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Владимир Путин поздравил с 200-летием сразу два военных вуза России
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Юбилярами оказались Михайловская военная артиллерийская академия и Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Президент поздравил постоянный состав, слушателей, курсантов, выпускников и ветеранов обоих высших военных учебных заведений. 

«История вашей легендарной академии берет начало в 1820 году с создания в Санкт-Петербурге артиллерийского училища. За прошедшее время академия прошла большой, достойный путь, выросла в крупный образовательный, научный центр. Вы по праву можете гордиться многими поколениями профессоров и преподавателей родного вуза и его выпускниками, среди которых известные ученые, военные и гражданские специалисты, видные государственные и общественные деятели», - заявил Путин в поздравлении Михайловской военной артиллерийской академии. 

Также президент отметил большое количество полководцев и офицеров, прославленных георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза и России, окончивших в свое время Михайловскую академию.

«В богатой истории академии немало ярких, героических страниц. За годы своей деятельности она внесла огромный вклад в развитие науки, высшего военного и технического образования в России. Взрастила не одно поколение талантливых выпускников, которых во все времена отличали профессионализм, верность присяге и ратному долгу, стойкость и мужество», - отметил Путин в поздравлении Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.  

Еще Владимир Путин оценил вклад Военной академии РВСН в достижение стратегического ядерного паритета, а также в освоение космоса. 

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