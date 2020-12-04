За неделю у воздушной границы России обнаружено 36 иностранных летательных аппаратов

За минувшую неделю у границы России вели разведку 36 иностранных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, обнаружено 30 самолетов-разведчиков и шесть беспилотников. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Два раза российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались в воздух с целью недопущения нарушения госграницы.

Кроме того, в рамках гособоронзаказа были поставлены в войска самолеты Су-35С, Ил-76МД-90А и Су-34.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска получат в следующем году более 3,4 тысячи единиц новой и 1,3 тысячи отремонтированной техники, на нее потратят две трети военного бюджета.