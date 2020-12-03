В ЮВО приступили к вакцинации личного состава от коронавируса

В первую очередь будут вакцинированы военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении пациентов с COVID-19. Также первоочередной вакцинации подлежат военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

В настоящее время в Южный военный округ поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции.

Напомним, что 27 ноября 2020 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против коронавируса. В общей сложности планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

На сегодняшний день привито более 3 тысяч военнослужащих. До конца года планируется увеличить число военнослужащих, получивших вакцину, до 80 тысяч человек.