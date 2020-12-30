Российские миротворцы обнаружили 15 463 взрывоопасных предмета в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают контролировать режим прекращения огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Слежение за обстановкой продолжается круглосуточно. На данный момент не замечено провокаций или нарушений режима прекращения огня.

Миротворцы продолжают обеспечение безопасности возвращающихся в Нагорный Карабах беженцев. На данный момент на места проживания вернулись 46 513 человек.

Жители Карабаха продолжают получать квалифицированную медпомощь от российских врачей - для этого на территории республики развернуто два военно-полевых госпиталя. Помощь оказывается и дистанционно, путем работы выездных врачебных бригад. На сегодня помощь получили 1 016 человек - в том числе и 129 детей.

Продолжается и поиск несработавших боеприпасов и взрывных устройств. С 10 ноября проверено 615 зданий, 145 километров дорог и 368 гектаров земли. Найдено и обезврежено 15 463 взрывных устройства.