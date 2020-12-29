Тысячи миль за кормой: корабли ТОФ вернулись во Владивосток из дальнего похода

Три корабля Тихоокеанского флота - ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга» - вернулись во Владивосток из дальнего похода, который длился около двух месяцев.

Экипажи кораблей встречали на причале Корабельной набережной в торжественной обстановке, сообщает Министерство обороны РФ. Присутствовали военнослужащие, командование флота, ветераны, а также друзья и родственники моряков.

Временно исполняющий обязанности командующего флотом Сергей Рекиш от себя лично и от имени Военного совета Тихоокеанского флота поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания. По традиции морякам вручили жареных поросят.

Корабли покинули Владивосток 1 ноября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За это время они прошли более 12 тысяч морских миль и посетили порты Тринкомали (Шри-Ланка) и Танджунг-Перак (город Сурабая, Индонезия).