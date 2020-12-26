Тихоокеанский новобранец: ряды флота пополнил тральщик нового поколения «Яков Беляев»

Ряды Тихоокеанского флота пополнил корабль нового поколения - Андреевский флаг подняли на минном тральщике «Яков Баляев». Торжественная церемония прошла на причале в центре Владивостока.

Корабль подобного класса там принимают на службу впервые. Он предназначен для поиска и уничтожения мин на безопасной дистанции. Но главное - то, из чего сделан корабль: монолитный стеклопластик легче и прочнее стали.

Также «Яков Беляев» оснащен по последнему слову техники: он обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями и артиллерийской установкой АК-630.