Тихоокеанский новобранец: ряды флота пополнил тральщик нового поколения «Яков Беляев»
Корабль обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями и артиллерийской установкой АК-630.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ряды Тихоокеанского флота пополнил корабль нового поколения - Андреевский флаг подняли на минном тральщике «Яков Баляев». Торжественная церемония прошла на причале в центре Владивостока.
Корабль подобного класса там принимают на службу впервые. Он предназначен для поиска и уничтожения мин на безопасной дистанции. Но главное - то, из чего сделан корабль: монолитный стеклопластик легче и прочнее стали.
Также «Яков Беляев» оснащен по последнему слову техники: он обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями и артиллерийской установкой АК-630.