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Российские военнослужащие провели первый урок русского языка для сирийских детей

Алексей Алексеев
Анна Берестовая
04:05 21.12.2020
В клубе военнослужащие рассказали гостям об истории России, ее географии, а также истории российско-сирийских отношений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В честь открытия класса по изучению русского языка в одной из сирийских школ, военнослужащие военной полиции РФ провели первый урок для детей и вручили им подарки. Ранее к командованию подразделения военной полиции за помощью в организации открытия класса обратилась администрация города Камышлия.

После окончания боевых действий и освобождения города от боевиков военнослужащими сирийской армии при поддержке российских ВКС русский язык стал очень популярен в городе. Командование российской военной полиции откликнулось на просьбу оказать помощь в организации класса, решив провести первое занятие в своем пункте дислокации.

Бронемашины повышенной проходимости «Тайфун» привезли детей и учителей будущего русскоязычного класса в место расположение подразделения. На входе сирийцев встречали представители медицинского отряда специального назначения, которые провели термометрию, а также комплекс противоинфекционых и дезинфекционных мероприятий.

В клубе военнослужащие рассказали гостям об истории России, ее географии, а также истории российско-сирийских отношений. А по окончанию первого в своей жизни урока по русскому языку сирийские дети получили в подарок укомплектованные всем необходимым для учебы рюкзаки. Учителям были подарены специально подготовленные учебники по русскому языку для арабоязычных граждан.

В благодарность за столь теплый прием группа сирийских детей, которая уже владеет основами русского языка, исполнила для военнослужащих песню «Катюша» и рассказала им русские пословицы. Всего в ходе открытого урока по русскому языку российскую базу военной полиции в городе Камышлия посетило свыше 40 детей. При этом, желающих изучать русский язык в городе гораздо больше.

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