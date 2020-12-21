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В Воронеж доставили первую партию вакцины от COVID-19 для военнослужащих

Анна Берестовая
01:09 21.12.2020
Первая партия вакцины из 400 доз от COVID-19 прибыла для военнослужащих воронежского гарнизона Западного военного округа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции прибыла в Воронеж для вакцинации военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа. Препарат доставили из Санкт-Петербурга военные медики железнодорожным транспортом в специальных хладоконтейнерах ,призванных поддерживать фиксированную отрицательную температуру в -18 градусов.

На начальном этапе в вакцинации на добровольной основе примут участие около 400 военнослужащих. В первую очередь вакцину получат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных с COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО в Воронеже.

© Минобороны России

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 января. Всего в ЗВО уже завезено более 3 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. До конца декабря общее число доз вакцины вырастет до 6 тысяч.

Ранее, 27 ноября, Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства сообщил, что в соответствии с поручением Президента РФ началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Глава Минобороны поручил довести работу по вакцинации военных от коронавируса до пяти тысяч человек в день.

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