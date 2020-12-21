Армия Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ получили первые ударные беспилотники © Фото: Министерство Обороны России Вооруженные силы России получили первые ударные беспилотные летательные аппараты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на заседании коллегии военного ведомства. «В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Иноходец" и "Форпост"», - сказал он. По его словам, Сухопутные войска в этом году получили более трех с половиной тысяч новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше полутора тысяч единиц автомобильной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика