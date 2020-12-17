Отдельные спальни и комнаты досуга: в Приморском крае открылась новая казарма для мотострелков ВВО

В поселке Сергеевка Приморского края в мотострелковом соединении общевойсковой армии Восточного военного округа состоялось торжественное открытие нового общежития, которое вмещает порядка 300 военнослужащих.

Командир мотострелковой дивизии общевойсковой армии ВВО генерал-майор Александр Токарев, выразил уверенность в том, что переехав в новую казарму, военнослужащие с большим стремлением будут показывать отличные результаты в боевой подготовке, а военная служба станет для них более комфортной. Александр Токарев также поблагодарил строителей и рабочих за постройку общежития.

Здание представляет собой современный жилой комплекс повышенной комфортности. Спальные места располагаются в уютных жилых секциях, предназначенных для проживания 4, 6 или 8 военнослужащих. Каждая такая ячейка включает прихожую, одну или две комнаты, душевую и санузел.

Все помещения оборудованы мебелью. На первом этаже новой казармы расположены канцелярии воинских подразделений, хозяйственные помещения. Есть также гардероб, комнаты для сушки обуви и одежды, бытового обслуживания, помещения для хранения и чистки оружия, кладовые для хранения военного имущества и личных вещей, комнаты досуга, а также спортивный зал.

Постройка общежития стала первым этапом в создании современной инфраструктуры военного городка, к строительству которого привлечено более 250 человек и порядка 25 единиц военной и специальной техники.