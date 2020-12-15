Эшелон с ЗРС С-400 «Триумф» прибыл в Самарскую область

В Самарскую область прибыл эшелон с зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». По пути к постоянному месту дислокации расчеты комплекса в начале декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели первые боевые пуски.

После разгрузки колонна с техникой системы С-400 в сопровождении военной полиции отправилась к району боевого дежурства, где встанет на охрану воздушного пространства.

На прошлой неделе сообщалось, что ЗРС заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале следующего года.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.