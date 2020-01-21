День инженерных войск: история и современные возможности военных инженеров

Инженерные войска являются одними из старейших в Вооруженных Силах Российской Федерации - 21 января празднуется 319-я годовщина со дня их образования.

Эта памятная дата установлена Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Приказом Министра обороны России от 23 сентября 1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День инженерных войск.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы и от 25 мая о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.

«В настоящее время инженерные войска Вооруженных Сил состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений инженерных войск видов, родов войск и войск не входящих в виды и рода войск Вооруженных Сил. Они предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества», - отметили в Минобороны.

В войска поступают современные образцы нового вооружения, военной и специальной техники. В 2019 году в рамках гособоронзаказа в войска поставлены более 133 тысяч комплектов инженерного имущества, 17 динамических тренажеров, свыше 500 единиц инженерной техники. Это минные тралы ТМТ-К, инженерно-разведывательные катера на воздушной подушке, бурильно-ударные машины БУМ-2, войсковые мобильные лесопильные комплексы, комплекты оперативного развертывания временных дорог КРВД, современный понтонный парк ПП-2005М, станции комплексной очистки воды СКО-10, электростанции, передвижные ремонтные комплексы, буксирно-моторные катера БМК-МО, экскаваторы одноковшовые войсковые, краны автомобильные военного назначения различной грузоподъемностью и др.

«Среди 14 перспективных средств инженерного вооружения, принятых на снабжение Вооруженных Сил РФ в 2019 году новые буксирно-моторные катера БМК-МТ и БМК-МО, предназначенные для моторизации понтонные парков, комплекты радиолокационных имитаторов движущейся колонны военной и специальной техники, бурильно-ударную машину БУМ-2, новейшие миноискатели - ИМП-3, глубинный МГ-1И и комбинированный ППО-2И», - рассказали в оборонном ведомстве.

В 2020 году в рамках гособоронзаказа планируется поставка более 600 единиц инженерной техники.

Ежегодно на полях Международного военно-технического форума «Армия» военные инженеры демонстрируют новейшие и перспективные образцы военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания: взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач

«В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов», - отметили в Минобороны.

С 5 по 27 июля 2019 года группировкой войск, куда входили и подразделения инженерных войск Вооруженных Сил РФ, выполняли работы в городе Тулун и населенных пунктах Тулунского района

Для оказания содействия лаосской стороне в разминировании территории Лаосской Народно-Демократической Республики в период с октября 2019 по март 2020 года в данную страну направлены военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Разминирование проводится вблизи знаменитой Долины кувшинов, включённой в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.