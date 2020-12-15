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Смотрящие за небом: радиотехническим войскам ВКС исполнилось 69 лет

Ян Брацкий
00:01 15.12.2020
Военнослужащие радиотехнических войск несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сегодня исполняется 69 лет радиотехническим войскам ВКС. Этот род войск ведет радиолокационную разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчеты командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.

В мирное время все радиотехнические подразделения и командные пункты частей РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.

Так, в 2020 году дежурными силами РТВ обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов, выявлено более тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

Для оперативного наращивания боевых возможностей РТВ в объединениях ВКС формируются мобильные радиотехнические подразделения, продолжается работа по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне и на востоке страны.

Подразделения РТВ оснащены современными комплексами средств автоматизации «Фундамент-М» и радиолокационными станциями дежурного и боевого режима, такими как «Небо-М», «Подлет», «Каста-2-2», «Сопка» и другие.

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