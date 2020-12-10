Огненная траектория «Ярса»: как прошла масштабная тренировка стратегических ядерных сил ВС РФ

Российские военные под руководством верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина провели тренировку по управлению стратегическими наступательными ядерными силами. Учебно-боевые задачи выполнялись в небе, на земле и в морских глубинах.

Частью масштабной тренировки стал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая прочертила огненную траекторию от самого северного космодрома в мире - Плесецк в Архангельской области, до полигона Кура на Камчатке.

Из пускового контейнера передвижной пусковой установки ракету выталкивает вверх пороховой заряд. Это так называемый - минометный старт. Затем срабатывает зажигание маршевого двигателя, все вокруг заволакивает клубами густого дыма. Мгновенное ускорение - и ракета отрывается от верхушек сосен, отправляясь в сторону полигона Кура на Камчатке.

Позднее приходит сигнал: мишень поражена, отклонений нет. Отработав запуск, военнослужащие сворачивают пусковую установку - подвижный комплекс «Ярс» пятого поколения.

«Наша дивизия полностью перевооружена. Техника новая, надежная, нас не подводит, что мы сегодня еще раз увидели», - говорит командир дивизиона Виктор Вишницкий.

А на аэродроме Энгельс под покровом ночи в отсек стратегического ракетоносца в это время загружают знаменитую крылатую ракету «Белый лебедь», чтобы взмыл в небо утром. Одновременно с этим в противоположном конце страны - в Амурской области - заводит двигатели Ту-95МС, который наряду с Ту-160 составляет основу авиационной составляющей нашего ядерного щита. В Баренцевом море в то же самое время ненадолго выходит на поверхность ракетный подводный крейсер «Карелия». Чтобы сразу уйти на глубину почти полсотни метров в рамках учебной ракетной атаки. По заранее рассчитанной траектории все ракеты успешно поражают цели на полигонах Кура и Пембой - на Камчатке и в республике Коми.

Новейшее оружие позволяет применять ракеты при любых гидрометеоусловиях. Все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены в полном объеме. Стратегические ядерные силы вновь доказали свою эффективность.