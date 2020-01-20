Корабль Балтфлота проводит учения с японским эсминцем в Аравийском море

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» прибыл в Аравийское море. Экипаж сторожевика принимает участие в совместных учениях с японским эсминцем «Харусамэ».

Российский сторожевик сопровождает танкер «Ельня», а также спасательный буксир «Виктор Конецкий», сообщает в понедельник пресс-служба флота.

«Российские и японские корабли и суда проведут эпизоды по связи и маневрированию, в том числе и в темное время суток, досмотр и освобождение условно захваченного "пиратами" судна и эпизод посадки на палубы кораблей», - говорится в сообщении.

Учения, в которых задействованы корабли Балтийского флота и Морские силы самообороны Японии, проводятся впервые.

«Ярослав Мудрый» - сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России. Второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб».

Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач. С 19 июня 2009 года входит в состав Балтийского флота.

Водоизмещение: стандартное - 3590 тонн, полное - 4350 тонн; скорость хода: 30 узлов (55,6 км/ч) - полная, 18 узлов (33,3 км/ч) - экономическая; дальность плавания: 3500 миль (5632,7 километров); автономность плавания: 30 суток; экипаж: 214 человек, в том числе 27 офицеров.

На вооружении корабля имеются современные образцы оружия, в том числе противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На палубе базируется вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.