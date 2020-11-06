Перевооружение армии, успех операции в САР, возведение медцентров: главные достижения Шойгу на посту главы МО

Сегодня исполняется ровно восемь лет со дня назначения Сергея Шойгу на пост министра обороны РФ. За это время Вооруженные силы сделали огромный шаг вперед. Идет глобальное перевооружение армии и флота, в войска поступают новейшие образцы оружия и техники, аналогов которым в мире нет, резко выросла интенсивность и качество боевой подготовки и авторитет армии в обществе. По всей стране возводятся военные объекты - медцентры, кадетские корпуса, строится жилье для офицеров и их семей. Министр работает практически круглосуточно, вникает во все детали. Отдельное внимание Шойгу уделяет истории и патриотизму - на территории парка «Патриот» построен Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти».

Фраза «Кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу» стала мемом. На Западе не смеялись, но быстро забыли про угрозу с Востока, когда мир оказался на пороге новой войны - со смертельной эпидемией.

Пандемия коронавируса не стала делить мир на блоки с альянсами, и в самый ее разгар российские солдаты и офицеры отправились спасать граждан тех стран, руководство которых регулярно накладывает на Россию санкции.

Первая в мире вакцина от COVID-19 создана и испытана Министерством обороны совместно с центром Гамалеи. Предзаказ на препарат от смертельно опасного вируса превысил один миллиард доз. Министерство обороны активно помогает регионам в борьбе с коронавирусом.

В максимально сжатые сроки в разных городах России появляются многофункциональные центры, оснащенные современным оборудованием и готовые принимать больных ковид-пациентов. Сегодня таких комплексов уже больше 20. Военные медики работают на два фронта. Половину коек, предназначенных для заболевших коронавирусом, передали для лечения гражданских. В общей сложности медицинскую помощь получили почти десять тысяч человек. Напомним, что десять лет назад армейская медицина оказалась под угрозой существования. Реформа предполагала замену военных гражданскими специалистами. Именно Сергей Шойгу настоял, чтобы структура осталась в Вооруженных силах.

Армия всегда рядом, когда помощь нужна простым людям. В начале лета Мурманск отрезало от большой земли. Мощный паводок снес переправу, железнодорожное полотно рухнуло в воду. Военные строители навели объездные пути и всего за 105 дней построили новый мост - без водных опор, чтобы не боялся большой воды. И вот уже из столицы Заполярья отправился первый пассажирский поезд в Санкт-Петербург.

Усольехимпром в Иркутской области - это промышленная площадка с залежами токсичных веществ, которые копились десятилетиями и теперь грозят обернуться сибирским Чернобылем. Президент отправил на место ЧП войска радиационной, химической и биологической защиты, чтобы не допустить экологической катастрофы.

Годом раньше случилось наводнение в Тулуне все в той же Иркутской области. Уровень воды в реке Ия в два раза превысил критическую отметку, дамбы не выдержали, затопило почти тысячу домов. Люди оказались в безнадежной ситуации - и снова на помощь пришли военные и спецтехника.

Какое бы ЧП ни случилось - пожары, наводнения, снежные бури, - Вооруженные силы всегда приходят на помощь, если она требуется, хотя это не главная задача профессиональной армии, которую даже соперники поставили в тройку сильнейших в мире, наряду с Китаем и США.

С первых же дней министр собрал команду, которая помогла воплотить в жизнь идеи президента. Вернул в строй опытных офицеров, попавших под сокращение.

Сергей Шойгу принципиально изменил систему боевой подготовки. Учебный сигнал тревоги в регулярных войсках сегодня звучит в четыре раза чаще, чем это было в 2012 году. Приказ отдают на селекторном совещании в Москве, а по тревоге в этот момент поднимают два военных округа - Южный и Западный, Северный и Тихоокеанский флот, отдельные соединения центрального подчинения и Воздушно-десантные войска.

Главное событие каждого учебного года, экзамен боеготовности Вооруженных сил - командно-штабные учения. Так было и в предыдущие годы, но никогда они не проводились с таким масштабом. Сегодня окружные маневры охватывают территорию всей страны и не только. Два года назад состоялись учения «Восток-2018» - крупнейшие в современной истории России, таких даже в Советском Союзе не было. Вошло в практику привлечение сил иностранных государств.

Задействованы десятки полигонов по всей стране, 80 тысяч человек личного состава, сотни танков, боевых машин, артиллерия, системы залпового огня, не считая иностранного контингента. Китай, Пакистан, Иран, Армения взаимодействуют с российскими подразделениями, выполняя общие задачи.

К учениям привлекают разные виды и рода войск, с переброской личного состава на многие тысячи километров и отработкой задач на незнакомых полигонах. Такая подготовка дает огромное преимущество перед потенциальным противником. И еще одно любопытное сравнение. Даже если не брать в расчет масштаб мероприятий, в 2012 году было проведено 29 двусторонних учений. Сегодня цифра из области другой статистики - до двух тысяч таких маневров ежегодно. Вооруженные силы страны - это армия, которая находится в постоянной боевой готовности.

За восемь лет под руководством Шойгу интенсивность боевой учебы в войсках выросла в семь раз. Но главное, чем сегодня берут Вооруженные силы, - вовсе не количество учений, а качество подготовки и вооружений. Новейшие боевые комплексы, аналогов которым в мире пока не придумали, уже поступили на вооружение Российской армии. И это один из важнейших результатов работы Министерства обороны за последние восемь лет.

Интернет облетели кадры, как из Белого моря в сторону Баренцева с борта фрегата проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вылетела гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» - супероружие, о разработке которого Владимир Путин заявил еще в феврале 2018 года во время послания к Федеральному собранию.

Создан авиационный комплекс «Кинжал» - его гиперзвуковая ракета способна преодолеть любые системы ПВО противника, «Сармат», который умеет атаковать цели через Северный и Южный полюса Земли. А еще разработан «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком.

В 2013 году доля современной техники в Российской армии составляла всего 16%, теперь эта цифра выросла в четыре раза - почти 70%. И больше 80%, если говорить о ракетных войсках стратегического назначения. С 2012 года под руководством министра обороны количество крылатых ракет большой дальности увеличилось в 31 раз.

Впервые в новейшей истории по периметру всей российской границы воссоздано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Выглядит как длинный ряд антенн, похожий на железную изгородь. Но это самая современная система - распознает угрозу за две тысячи километров от границы. То есть дает время на отражение атаки за пределами своей страны. При Шойгу Россия развернула масштабное строительство в Арктике. С 2014 года в условиях Крайнего Севера введено в строй более 500 объектов общей площадью в 700 тысяч квадратных метров, чего до сих пор не удавалось сделать ни одной другой стране мира.

Внедрен новый принцип подготовки личного состава, перевооружение войск - и результаты ждать не заставили. Спорить о статусе Крыма можно бесконечно, но вряд ли кто-то оспорит тот факт, что именно благодаря Вооруженным силам России в 2014 году на полуострове удалось не допустить кровопролития. А еще на карте мира по-прежнему существует Сирийская Арабская Республика - государство, суверенитет которого удалось сохранить благодаря поддержке российских ВКС.

Впервые за много лет в боевых действиях принимает участие Военно-морской флот страны. Пуски крылатых ракет по позициям террористов в Сирии выполняют с кораблей и подводных лодок.

Опыт, приобретенный в ходе сирийской операции, оказался бесценным. Практически весь командный состав прошел боевую подготовку в реальных условиях. В боях проверили новейшие образцы вооружений и техники, так что сегодня оснащение войск действительно вышло на совершенно иной уровень.

Россия при этом готова делиться накопленным опытом и всегда открыта к сотрудничеству. Форум «Армия» давно стал крупной международной площадкой военно-технического сотрудничества. Армейские международные игры, задумка Сергея Шойгу, которая казалась просто соревновательным элементом, качественно изменила уровень подготовки не только личного состава, но и техники, а также самих полигонов. Сами Игры готовы поспорить о популярности с Олимпиадой, по крайней мере, добиться победы здесь не менее почетно и трудно.

Важный нюанс - расходы на национальную оборону России в разы ниже, чем у других мировых держав. Речь не только про США, Саудовская Аравия, Индия, даже Франция тратят больше, но эффект не идет ни в какое сравнение. С точки зрения новых технологий у России сейчас бесспорное лидерство. При этом министр обороны всякий раз подчеркивает - готовы отчитаться за каждый потраченный рубль.

Стоит напомнить, что за последние восемь лет в Вооруженных силах решен ряд проблем, о которых уже и не вспоминают, хотя не так давно военнослужащим жить негде было. Многотысячные очереди на жилье, которого приходилось ждать годами, ушли в прошлое. О зарплатах и вспоминать не хочется. Под руководством Сергея Шойгу Министерство обороны выполнило все социальные обязательства перед военнослужащими. Восемь лет назад ввели в эксплуатацию всего 220 зданий и сооружений, в прошлом году - почти 4 000. С 2012 по 2019 год жилье получили 680 тысяч военнослужащих. С учетом членов их семей это почти два с половиной миллиона человек.

Своя квартира в новом микрорайоне, детские сады, школы, медицинское обслуживание, достойная зарплата - теперь это вроде как подразумевается при поступлении на службу. При Шойгу уровень жизни военнослужащих в Министерстве обороны поставили на первый план. Оклад и надбавки они получают как на предприятиях ведущих отраслей экономики, происходит ежегодная индексация пенсий. Даже такие вопросы, как поиск работы для жен офицеров и места в яслях, - на личном контроле министра.

По всей стране открываются кадетские корпуса, филиалы суворовских, нахимовских училищ. Родители мечтают о приеме девочек в Пансион воспитанниц Министерства обороны. Конкурс при поступлении в научные роты намного выше, чем в самых престижных гражданских вузах страны. Согласно опросам общественного мнения, доверие граждан к Российской армии достигло 87%. И больше 90% уверены в том, что Вооруженные силы способны защитить государство от военных угроз. Носить форму снова стало престижно, и к этому стремятся с малых лет. По инициативе министра обороны в России появилась «Юнармия» - движение, которое приобрело всероссийский размах.

Охапка в 200 тюльпанов, открытки, письма, стихи. Вместе с юнармейцами старшина Зинаида Шкуратова загружает фотографию на сайт «Память народа», чтобы включить снимок в базу «Дороги памяти» - мультимедийный музейный комплекс, что увековечил память о 33 миллионах участников Великой Отечественной. Комплекс расположен рядом с другим знаковым сооружением - Главным храмом Вооруженных сил, храмом Победы. Этот грандиозный проект министра обороны поддержали президент России и патриарх Московский и всея Руси. Как говорят архитекторы и скульпторы, Шойгу лично принимал участие во всех заседаниях художественного совета. Он не раз приезжал на стройку, предлагал нестандартные решения. Ступеньки, например, сделаны из переплавленного оружия солдат вермахта. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. Храм построили всего за полтора года. И как любит говорить Сергей Шойгу, не в назидание кому-то, а в ознаменование великого события - 75-й годовщины Победы.