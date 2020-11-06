Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Опубликовано видео испытаний беспилотных катамаранов в Финском заливе

Роман Захаров
05:00 06.11.2020
Катамараны, получившие название «Кадет-М», представляют из себя  мобильные многоцелевые роботизированные комплексы.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Созданные для Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса два радиоуправляемых катамарана успешно прошли испытания на открытой воде Финского залива. По своей сути катамараны, получившие название «Кадет-М», представляют из себя  мобильные многоцелевые роботизированные комплексы (катамараны-лаборатории). Учебные и технологические задачи для катамарана  разработаны методистами лабораторий инновационных образовательных технологий и технических средств обучения Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса, а также  кадетами и преподавателями кружка «Инженеры будущего». 

Корпуса катамаранов создавались в тесном сотрудничестве с Центром развития инноваций Политехнического университета (Санкт-Петербург) и Объединенной судостроительной корпорации, в лице Средне-Невского Судостроительного Завода.  При этом в проекте безэкипажного катамарана был реализован искусственный интеллект.

Катамаран предназначен для учебных  научно-исследовательских  целей: проведения экспериментов и исследований в условиях морского похода в  разных широтах,  проведения экспериментов и исследований  акваторий.  

Катамаран смоделирован как легкосборный конструктор -  алюминиевая рама с поплавками из углепластика, вес около 100 кг. Он развивает скорость 12 узлов, несет на борту три сменных модуля  с исследовательским оборудованием, в том числе и модуль с роботизированной рукой-манипулятором. Также катамаран оснащен датчиками системы технического зрения и навигации. Сейчас  идет внедрение радиоуправляемого безэкипажного катамарана в учебный процесс (разрабатываются  специальные образовательные методики).   

Внедрение данного вида высокотехнологичного учебного оборудования в систему образования Кронштадтского Морского Военного Корпуса позволяет значительно повысить интерес кадетов к изучению предметов, как  основного общего образования, так и поднять на более высокий качественный уровень  их технические навыки и компетенции.

Главнокомандующий ВМФ РФ Адмирал Николай Евменов дал указание проанализировать опыт использования радиоуправляемых катамаранов в учебном процессе военно-морских учебных заведений и широко использовать его в довузовских образовательных организациях Военно-Морского Флота. Прорабатывается вопрос создания кадетского флота морских беспилотников,  в рамках организуемой по указанию Главкома ВМФ на базе Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса инженерно-технической  школы IT-технологий  военно-морской направленности.

В реализации проекта принимают участие: Кронштадтский морской кадетский военный корпус (идея); ИЦ Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (разработка и насыщение высокотехнологичным оборудованием); АО «Объединенная судостроительная корпорация» - Средне-Невский судостроительный завод (создание композитных корпусов); Фонд содействия инновациям; научно-технический центр «Хэвел» (солнечные панели); АО «Итекма» (предоставление углеволокна); НПК «Морсвязьавтоматика» (изготовление рамы катамарана).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места столкновения грузовика и поезда в Подмосковье
03:58 Армия
Видео
Военные врачи оказывают помощь пациентам с COVID-19 в новом медцентре в Волгограде
00:15 Армия
статья
Забота о военных, лучшее в мире оружие и международный престиж: главные достижения Шойгу за восемь лет на посту
03:00 Армия
Видео
Более ста бойцов ЗВО приступили к возведению мостов в Тульской области
03:22 В стране и мире
Трамп пообещал закончить выборы в Верховном суде США
Популярное
Популярное
Названо одно из самых распространенных слов в русском языке
Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.