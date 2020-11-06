Опубликовано видео испытаний беспилотных катамаранов в Финском заливе

Созданные для Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса два радиоуправляемых катамарана успешно прошли испытания на открытой воде Финского залива. По своей сути катамараны, получившие название «Кадет-М», представляют из себя мобильные многоцелевые роботизированные комплексы (катамараны-лаборатории). Учебные и технологические задачи для катамарана разработаны методистами лабораторий инновационных образовательных технологий и технических средств обучения Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса, а также кадетами и преподавателями кружка «Инженеры будущего».

Корпуса катамаранов создавались в тесном сотрудничестве с Центром развития инноваций Политехнического университета (Санкт-Петербург) и Объединенной судостроительной корпорации, в лице Средне-Невского Судостроительного Завода. При этом в проекте безэкипажного катамарана был реализован искусственный интеллект.

Катамаран предназначен для учебных научно-исследовательских целей: проведения экспериментов и исследований в условиях морского похода в разных широтах, проведения экспериментов и исследований акваторий.

Катамаран смоделирован как легкосборный конструктор - алюминиевая рама с поплавками из углепластика, вес около 100 кг. Он развивает скорость 12 узлов, несет на борту три сменных модуля с исследовательским оборудованием, в том числе и модуль с роботизированной рукой-манипулятором. Также катамаран оснащен датчиками системы технического зрения и навигации. Сейчас идет внедрение радиоуправляемого безэкипажного катамарана в учебный процесс (разрабатываются специальные образовательные методики).

Внедрение данного вида высокотехнологичного учебного оборудования в систему образования Кронштадтского Морского Военного Корпуса позволяет значительно повысить интерес кадетов к изучению предметов, как основного общего образования, так и поднять на более высокий качественный уровень их технические навыки и компетенции.

Главнокомандующий ВМФ РФ Адмирал Николай Евменов дал указание проанализировать опыт использования радиоуправляемых катамаранов в учебном процессе военно-морских учебных заведений и широко использовать его в довузовских образовательных организациях Военно-Морского Флота. Прорабатывается вопрос создания кадетского флота морских беспилотников, в рамках организуемой по указанию Главкома ВМФ на базе Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса инженерно-технической школы IT-технологий военно-морской направленности.

В реализации проекта принимают участие: Кронштадтский морской кадетский военный корпус (идея); ИЦ Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (разработка и насыщение высокотехнологичным оборудованием); АО «Объединенная судостроительная корпорация» - Средне-Невский судостроительный завод (создание композитных корпусов); Фонд содействия инновациям; научно-технический центр «Хэвел» (солнечные панели); АО «Итекма» (предоставление углеволокна); НПК «Морсвязьавтоматика» (изготовление рамы катамарана).