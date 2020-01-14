Корвет «Гремящий» испытал новый комплекс морского оружия в Баренцевом море

Корвет «Гремящий» успешно испытал новый комплекс морского оружия, предназначенный для атаки подводных и надводных целей, сообщает во вторник пресс-служба Северного флота.

«Головной корвет проекта 20350 "Гремящий", действующий в Баренцевом море по программе государственных ходовых испытаний, выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям. В ходе стрельбы был успешно испытан новый комплекс морского оружия», - говорится в сообщении.

В релизе указано, что в качестве целей выступили одна из атомных субмарин Северного флота, а также малый противолодочный корабль «Снежногорск».

В декабре «Гремящий» выполнил испытательные пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» в Белом море. Также ранее в Баренцевом море он провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям.

Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». «Гремящий» является головным в серии. Был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета составляет до 2200 тонн, длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» имеются 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на 8 ячеек, ЗРК «Редут» с ЗУР 9М96 и 9М100.