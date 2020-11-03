Массированный ракетный удар и принудительная посадка самолета: кадры масштабных учений в ЮВО

В Южном военном округе сразу на двух полигонах Капустин Яр и Ашулук прошли масштабные учения. В Астраханскую область прибыли военнослужащие ракетного соединения Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Курской области.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» нанесли массированный удар по мишеням на дальности 500 километров. Мишени имитировали стратегически важные объекты условного противника: реактивные системы залпового огня, средства противоракетной и противовоздушной обороны, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и объекты инфраструктуры.

Мишени были успешно уничтожены. Боевые расчеты ЗРК «Бук-МЗ» обнаружили ракету-мишень «Саман», имитирующую скоростную аэродинамическую воздушную цель. Она была успешно уничтожена на дальности более 14 километров и на высоте около 2 тысяч метров.

В небо над Кубанью поднялись экипажи тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ для перехвата самолета-разведчика условного противника, который по сценарию выполнял полет в сторону стратегически важных объектов на юго-западе России.



Самолет условного противника был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО Южного военного округа. Дежурная пара Су-30СМ, заняв указанный район поиска, обнаружила цель и отработала действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром в Краснодарском крае.