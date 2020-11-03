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Ракетчики ЦВО провели первые стрельбы с использованием ЗРК «Бук-МЗ»: видео

Ян Брацкий
03:00 03.11.2020
Боевая стрельба является заключительным этапом приема на вооружение зенитной ракетной бригады современного комплекса.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Расчеты ЗРК «Бук-МЗ» зенитной ракетной бригады Центрального военного округа выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области после перевооружения.

Боевые расчеты ЗРК «Бук-МЗ» обнаружили ракету-мишень «Саман», имитирующую скоростную аэродинамическую воздушную цель, отработали сопровождение, и на дальности более 14 километров на высоте около 2000 метров цель была успешно уничтожена.

Боевая стрельба является заключительным этапом приема на вооружение зенитной ракетной бригады современного комплекса.

«Зенитно-ракетная бригада Центрального военного круга получила новый зенитно-ракетный комплекс "Бук-МЗ". На полигоне Капустин Яр успешно выполнены стрельбы, в ходе которых были уничтожены аэродинамические цели. Бригада прошла переобучение и готова заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне», - заявил командир зенитной ракетной бригады ЦВО Андрей Пройдаков.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть.

Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

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