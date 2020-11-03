Экипажи кораблей Балтфлота отработали навыки по борьбе за живучесть
Занятия проходили на тренировочном комплексе «Каспий».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипажи надводных кораблей Балтийского флота отработали навыки по борьбе за живучесть корабля. Моряки учились тушить пожар в корабельных отсеках и заделывать пробоины в корпусе.
Занятия проходили на тренировочном комплексе «Каспий» и были максимально приближены к реальным условиям.
Тренировочный комплекс во всех деталях повторяет различные корабельные отсеки. Имитировать можно возгорание двигателя, кабельной трассы, электрощита и другие чрезвычайные ситуации.