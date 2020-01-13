Подразделения армейского корпуса ЧФ подняты по тревоге в Крыму

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота подняты по учебной тревоге, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Учения проходят на полигоне Ангарский в Крыму. В них участвуют более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

«Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон Ангарский и приступили к инженерному оборудованию позиций», - говорится в релизе.

Военнослужащие отработают оборонительные и наступательные задачи, отстреляются из штатного оружия по мишеням, а также проведут тренировки по радиационной, химической и биологической защите.

Ангарский военный полигон расположен около столицы Крыма Симферополя.