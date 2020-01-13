Подразделения армейского корпуса ЧФ подняты по тревоге в Крыму
Военные совершили марш на боевой технике на полигон Ангарский, после чего на месте начали оборудовать свои позиции.
© Фото: Минобороны России
Подразделения армейского корпуса Черноморского флота подняты по учебной тревоге, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Учения проходят на полигоне Ангарский в Крыму. В них участвуют более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.
«Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон Ангарский и приступили к инженерному оборудованию позиций», - говорится в релизе.
Военнослужащие отработают оборонительные и наступательные задачи, отстреляются из штатного оружия по мишеням, а также проведут тренировки по радиационной, химической и биологической защите.
Ангарский военный полигон расположен около столицы Крыма Симферополя.