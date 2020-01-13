Противолодочный корабль ЧФ обнаружил «вражескую» подлодку в Черном море

Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» провел в Черном море учения по поиску подводной лодки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Касимов» выследил «вражескую» субмарину, роль которой выполняла подлодка ЧФ «Колпино».

«В ходе учения экипаж МПК «Касимов» отработал алгоритм действий по обнаружению и слежению за субмариной условного противника, а также выполнил комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию», - говорится в сообщении ЧФ.

Малый противолодочный корабль «Касимов» создан для поиска и уничтожения подводных лодок на ближних подходах к ВМБ, рейдам и пунктам рассредоточения.

Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.