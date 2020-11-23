Отразить атаку и спасти утопающих: корабли флотов РФ и Египта проводят морскую фазу учений «Мост дружбы»
Российско-египетские учения «Мост дружбы - 2020» впервые проходят в акватории Черного моря и завершатся 24 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Боевые корабли России и Египта вышли из Новороссийска в открытое море на совместные учения - экипажам необходимо отразить атаки противника, отработать действия при спасении утопающих и преодолеть минные заграждения.
В каждом боевом эпизоде огневую поддержку оказывали представители Египта. Цель совместных тренировок - отработать взаимодействие моряков для обеспечения безопасности судоходства в южных широтах.
Стрельбы и тренировки в открытом море проходят 21 и 22 ноября. Совместные учения моряков из России и Египта «Мост дружбы - 2020» проводятся в акватории Черного моря впервые. Тренировка завершится 24 ноября.