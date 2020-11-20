«Мост дружбы»: в Новороссийске стартовали совместные учения ВМС Египта и РФ

В Новороссийске впервые стартовали совместные стрельбы снайперов Военно-морских сил Египта и России. Они проходят в рамках береговой фазы учений «Мост дружбы - 2020».

Стрельба велась по неподвижным целям на дистанциях от 200 до 700 метров. Также снайперы обеих сторон отработали «снайперскую дуэль»: пара из российского и египетского стрелков по команде должны были занять позицию и на скорость поразить свою мишень, выполнив упражнение быстрее соперника. Прицеливание осложняли имитация взрывов и дымовая завеса над полигоном.

Пока из-за шторма все тренировки проходят на берегу. Как только море успокоится, в акваторию выйдут боевые корабли России и Египта. Они проведут учения по охране и обороне кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Кроме того, им предстоит оказать помощь кораблю терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего. Выход в море запланирован уже на завтра.