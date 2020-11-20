Шквал огня: в Пакистане состоялся финал учений «Дружба-2020»

Ракетный удар и шквальный огонь по скоплению боевиков. Пакистанские вертолеты прикрывают высадку десанта. Внезапность и напор - это финал международных учений «Дружба-2020».

Спецназ высаживается из вертолетов Ми-18 российского производства, которые стоят на вооружении сил специальных операций Пакистана. Периметр блокирован и военнослужащие двух стран начинают штурм.

Российские и пакистанские военнослужащие демонстрируют те навыки, которые они получили за две недели упорных тренировок. В обоймах у бойцов боевые патроны и это обычная практика для учений в пакистанской армии.

За время совместных тренировок военнослужащие двух стран освоили и закрепили особенности штурма закрытых помещений, населенных пунктов, огневую подготовку, работу по одиночке и отрядами. Ровно через год учения пройдут уже в шестой раз по счету. Теперь на территории России.