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Военные ЮВО освоили модернизированные гаубицы «Мста-С» и виртуальный полигон

Виктория Ивашечкина
02:00 19.11.2020
Новая компьютерная система позволит проводить занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В День ракетных войск и артиллерии подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области освоили модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С».

Уточняется, что расчетам боевых машин вручили символические ключи от новой техники. После этого механики-водители выполнили контрольный прогон гаубиц по общевойсковому полигону.

Для подготовки военнослужащих к боевым стрельбам офицеры-артиллеристы применили компьютерный артиллерийский полигон «Артерра-ВТ-3D».

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, которые предназначены для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.

Новая система позволяет проводить занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела с различным сочетанием средств поражения в режиме реального времени.

При этом учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи. Виртуальный полигон также позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности.

Всего в мероприятиях боевой подготовки было задействовано порядка 20 самоходных артиллерийских установок. Также приняли участие около 50 военнослужащих артиллерийских подразделений ЮВО.

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