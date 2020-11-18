Армия Первый МРК с комплексом «Панцирь-М» войдет в состав ВМФ России 21 ноября Анна Касаткина Главком ВМФ адмирал Николай Евменов ранее утвердил приемный акт, который свидетельствует об успешном завершении государственных испытаний корабля. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Одинцово» войдет в состав Военно-морского флота РФ 21 ноября. Торжественная церемония с поднятием Андреевского флага состоится в Балтийске. В церемонии запланировано участие представителей Главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и руководства судостроительного завода «Пелла». Главком ВМФ адмирал Николай Евменов ранее утвердил приемный акт МРК «Одинцово», который свидетельствует об успешном завершении государственных испытаний. «Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово"», – сообщил Евменов. МРК «Одинцово» станет первым кораблем флота, оснащенным зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». На судне также установлены высокоточный комплекс вооружения «Калибр», современные комплексы управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионное вооружение, переносные зенитно-ракетные комплексы. МРК предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, и в одиночку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика